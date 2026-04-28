7 Kesalahan Fatal User Melissa yang Bikin Damage Jadi Nol

Di tengah meta Gold Lane yang makin kompetitif di Mobile Legends: Bang Bang, nama Melissa masih sering muncul sebagai marksman dengan potensi damage tinggi. Tapi di lapangan, tidak sedikit pemain yang justru tampil melempem. Bukan karena hero-nya lemah, melainkan cara main yang keliru.

Artikel ini merangkum kesalahan paling sering dilakukan user Melissa berdasarkan pengamatan gameplay ranked hingga tier tinggi. Disusun dengan pendekatan pengalaman bermain, referensi build populer, serta pola meta terbaru.

1. Salah Posisi Saat War

Melissa bukan tipe marksman yang bisa asal maju. Banyak pemain terlalu percaya diri karena punya skill ultimate yang terlihat “aman”.

Padahal, positioning tetap jadi kunci. Berdiri terlalu depan tanpa backup membuat Melissa mudah diincar assassin. Akibatnya, belum sempat mengeluarkan damage maksimal, sudah lebih dulu tumbang.

Catatan penting:

Mainkan jarak. Melissa kuat dari range, bukan dari ketahanan.

2. Tidak Maksimal Memanfaatkan Skill 2 (Go Away!)

Skill ini adalah inti damage Melissa. Namun, banyak pemain hanya melempar tanpa arah atau asal kena.

Padahal, efek “link” ke musuh lewat boneka adalah sumber damage utama. Jika tidak tepat sasaran, output damage langsung turun drastis.

Tips:

Selalu incar hero core lawan atau target yang posisinya paling menguntungkan untuk chaining damage.

3. Terlalu Agresif di Early Game

Di awal permainan, Melissa belum punya item lengkap. Tapi banyak pemain memaksakan duel sejak level rendah.

Hasilnya jelas, kalah trade dan tertinggal farm. Ini membuat snowball lawan semakin cepat.

Fakta di meta saat ini:

Melissa lebih efektif jika fokus farming dulu hingga minimal 2 item core.

4. Build Item Tidak Sesuai Situasi

Masih banyak yang terpaku pada satu build tanpa melihat komposisi lawan. Padahal, fleksibilitas build sangat menentukan.

Contoh kesalahan umum:

Tetap build full attack speed saat lawan banyak burst

Tidak membeli lifesteal saat sering kalah duel

Mengabaikan item defense saat diincar assassin

Kunci utama:

Adaptasi. Tidak ada satu build yang cocok untuk semua match.

5. Salah Timing Ultimate

Ultimate Melissa memang bisa menahan musuh mendekat. Tapi penggunaannya sering tidak tepat.

Beberapa kesalahan yang sering terjadi:

Dipakai terlalu cepat saat belum ada ancaman

Dipakai terlalu telat saat sudah terkunci crowd control

Digunakan tanpa positioning yang aman

Akibatnya, skill penting ini jadi tidak memberikan dampak signifikan.

6. Minim Map Awareness

Kesalahan klasik tapi fatal. Banyak user Melissa terlalu fokus farming tanpa memperhatikan minimap.

Tanpa awareness, Melissa jadi target empuk untuk gank. Sekali mati, tempo permainan langsung berubah.

Praktik yang seharusnya:

Cek map setiap beberapa detik

Perhatikan posisi roamer dan jungler lawan

Jangan overextend tanpa vision

7. Tidak Paham Peran di Tim

Melissa bukan sekadar hero damage. Ia adalah damage dealer utama di late game.

Namun, banyak pemain:

Ikut war terlalu awal tanpa item

Tidak menjaga posisi di belakang tank

Terlalu sering mati sebelum teamfight dimulai

Padahal, satu kesalahan kecil bisa membuat tim kehilangan sumber damage utama.

Melissa Kuat, Tapi Butuh Disiplin

Melissa tetap menjadi marksman berbahaya jika dimainkan dengan benar. Potensinya besar, terutama dalam teamfight panjang.

Namun, tanpa pemahaman dasar seperti positioning, timing skill, dan adaptasi build, damage-nya bisa terasa nol.

Pendekatan terbaik adalah bermain sabar, membaca situasi, dan memahami peran di setiap fase permainan. Dengan begitu, Melissa tidak hanya sekadar pick populer, tapi benar-benar jadi penentu kemenangan.