Cara Main Odette MLBB Biar Ultimate Tidak Mudah Dihentikan

Nama Odette di Mobile Legends: Bang Bang kembali ramai dibicarakan di berbagai tier ranked. Meski termasuk hero lama, Odette tetap punya potensi besar dalam team fight berkat ultimate area damage yang sangat mematikan.
Namun di balik damage besar itu, ada satu masalah klasik yang sering dialami pemain. Ultimate Odette mudah sekali dihentikan. Inilah yang membuat banyak pemain gagal memaksimalkan potensi hero ini di pertandingan.
Artikel ini membahas cara bermain Odette dengan pendekatan praktis, berdasarkan pola gameplay di ranked tinggi dan kebiasaan pemain pro.
Kenapa Odette Sering Gagal Saat Ultimate
Masalah utama Odette bukan pada damage, melainkan timing dan positioning. Ultimate miliknya membutuhkan channeling, sehingga sangat rentan terhadap crowd control.
Banyak pemain terlalu terburu-buru masuk ke war tanpa memperhatikan kondisi lawan. Akibatnya, ultimate langsung terputus sebelum memberikan dampak besar.
Selain itu, minimnya pemahaman soal positioning membuat Odette mudah menjadi target utama assassin lawan.
Kunci Utama Cara Main Odette yang Benar
1. Jangan Pernah Jadi Pembuka War
Odette bukan initiator. Ia harus masuk setelah lawan mengeluarkan skill penting mereka.
Masuk terlalu cepat hanya akan membuat ultimate gagal total.
2. Manfaatkan Semak dan Vision
Gunakan semak untuk menghindari deteksi awal. Semakin lama Odette tidak terlihat, semakin besar peluang ultimate masuk sempurna.
3. Tunggu Crowd Control Keluar
Ini bagian paling penting. Pastikan skill stun atau knock-up lawan sudah digunakan sebelum mengaktifkan ultimate.
Build Odette untuk Damage Maksimal
Agar ultimate terasa sakit dan efektif, build berikut sering digunakan di meta saat ini:
1. Arcane Boots
Menambah magic penetration di early game.
2. Clock of Destiny
Scaling damage yang kuat untuk mid game.
3. Lightning Truncheon
Combo area damage sangat cocok dengan ultimate Odette.
4. Genius Wand
Mengurangi magic defense lawan secara bertahap.
5. Holy Crystal
Meningkatkan burst damage secara signifikan.
6. Divine Glaive
Efektif untuk menembus tank di late game.
Combo Odette Paling Efektif
- Gunakan skill 1 untuk poke dan slow
- Skill 2 untuk stun area
- Masuk ke posisi aman
- Aktifkan ultimate saat lawan sudah terkunci atau kehilangan skill crowd control
Jika digabung dengan Flicker, Odette bisa langsung masuk ke tengah war dengan lebih aman.
Cara Positioning Odette yang Benar
Positioning adalah faktor penentu utama.
Beberapa prinsip penting:
- Selalu berada di belakang tank
- Jangan terlihat terlalu awal di map
- Masuk dari sisi, bukan dari depan
- Gunakan Flicker untuk reposition saat diperlukan
Semakin rapi positioning, semakin besar peluang ultimate mengenai banyak target.
Kesalahan yang Sering Dilakukan Player
Banyak pemain gagal memaksimalkan Odette karena hal berikut:
- Terlalu cepat masuk war
- Tidak memperhatikan cooldown skill lawan
- Menggunakan ultimate tanpa backup tim
- Berdiri terlalu depan saat team fight
Kesalahan ini sering membuat Odette terlihat lemah, padahal sebenarnya sangat kuat jika dimainkan dengan benar.
Strategi Gameplay dari Early Sampai Late Game
Early Game
Fokus pada clear lane dan hindari duel langsung. Odette masih lemah di fase ini.
Mid Game
Mulai rotasi bersama tim. Cari peluang war kecil untuk memaksimalkan skill area.
Late Game
Ini fase paling penting. Satu ultimate Odette bisa mengubah hasil team fight jika digunakan dengan timing yang tepat.
Insight Meta Saat Ini
Di meta sekarang, hero dengan area damage besar masih sangat relevan untuk team fight. Odette masuk kategori ini, terutama dalam komposisi tim yang mengandalkan setup dari tank atau roamer.
Namun ia tetap membutuhkan koordinasi tim. Tanpa itu, potensi damage-nya sulit keluar maksimal.
Odette bukan hero yang sulit, tetapi membutuhkan kesabaran dan timing yang tepat. Kunci utamanya ada pada positioning dan pemilihan momen.
Dengan memahami cara masuk war yang benar, memanfaatkan vision, serta menunggu momen yang tepat, ultimate Odette bisa menjadi senjata mematikan yang sulit dihentikan.
Bagi pemain yang ingin push rank dengan gaya team fight, Odette masih menjadi pilihan yang sangat layak di meta saat ini.