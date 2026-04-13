Cara Main Odette MLBB Biar Ultimate Tidak Mudah Dihentikan

Nama Odette di Mobile Legends: Bang Bang kembali ramai dibicarakan di berbagai tier ranked. Meski termasuk hero lama, Odette tetap punya potensi besar dalam team fight berkat ultimate area damage yang sangat mematikan.

Namun di balik damage besar itu, ada satu masalah klasik yang sering dialami pemain. Ultimate Odette mudah sekali dihentikan. Inilah yang membuat banyak pemain gagal memaksimalkan potensi hero ini di pertandingan.

Artikel ini membahas cara bermain Odette dengan pendekatan praktis, berdasarkan pola gameplay di ranked tinggi dan kebiasaan pemain pro.

Kenapa Odette Sering Gagal Saat Ultimate

Masalah utama Odette bukan pada damage, melainkan timing dan positioning. Ultimate miliknya membutuhkan channeling, sehingga sangat rentan terhadap crowd control.

Banyak pemain terlalu terburu-buru masuk ke war tanpa memperhatikan kondisi lawan. Akibatnya, ultimate langsung terputus sebelum memberikan dampak besar.

Selain itu, minimnya pemahaman soal positioning membuat Odette mudah menjadi target utama assassin lawan.

Kunci Utama Cara Main Odette yang Benar

1. Jangan Pernah Jadi Pembuka War

Odette bukan initiator. Ia harus masuk setelah lawan mengeluarkan skill penting mereka.

Masuk terlalu cepat hanya akan membuat ultimate gagal total.

2. Manfaatkan Semak dan Vision

Gunakan semak untuk menghindari deteksi awal. Semakin lama Odette tidak terlihat, semakin besar peluang ultimate masuk sempurna.

3. Tunggu Crowd Control Keluar

Ini bagian paling penting. Pastikan skill stun atau knock-up lawan sudah digunakan sebelum mengaktifkan ultimate.

Build Odette untuk Damage Maksimal

Agar ultimate terasa sakit dan efektif, build berikut sering digunakan di meta saat ini:

1. Arcane Boots

Menambah magic penetration di early game.

2. Clock of Destiny

Scaling damage yang kuat untuk mid game.

3. Lightning Truncheon

Combo area damage sangat cocok dengan ultimate Odette.

4. Genius Wand

Mengurangi magic defense lawan secara bertahap.

5. Holy Crystal

Meningkatkan burst damage secara signifikan.

6. Divine Glaive

Efektif untuk menembus tank di late game.

Combo Odette Paling Efektif

Gunakan skill 1 untuk poke dan slow Skill 2 untuk stun area Masuk ke posisi aman Aktifkan ultimate saat lawan sudah terkunci atau kehilangan skill crowd control

Jika digabung dengan Flicker, Odette bisa langsung masuk ke tengah war dengan lebih aman.

Cara Positioning Odette yang Benar

Positioning adalah faktor penentu utama.

Beberapa prinsip penting:

Selalu berada di belakang tank

Jangan terlihat terlalu awal di map

Masuk dari sisi, bukan dari depan

Gunakan Flicker untuk reposition saat diperlukan

Semakin rapi positioning, semakin besar peluang ultimate mengenai banyak target.

Kesalahan yang Sering Dilakukan Player

Banyak pemain gagal memaksimalkan Odette karena hal berikut:

Terlalu cepat masuk war

Tidak memperhatikan cooldown skill lawan

Menggunakan ultimate tanpa backup tim

Berdiri terlalu depan saat team fight

Kesalahan ini sering membuat Odette terlihat lemah, padahal sebenarnya sangat kuat jika dimainkan dengan benar.

Strategi Gameplay dari Early Sampai Late Game

Early Game

Fokus pada clear lane dan hindari duel langsung. Odette masih lemah di fase ini.

Mid Game

Mulai rotasi bersama tim. Cari peluang war kecil untuk memaksimalkan skill area.

Late Game

Ini fase paling penting. Satu ultimate Odette bisa mengubah hasil team fight jika digunakan dengan timing yang tepat.

Insight Meta Saat Ini

Di meta sekarang, hero dengan area damage besar masih sangat relevan untuk team fight. Odette masuk kategori ini, terutama dalam komposisi tim yang mengandalkan setup dari tank atau roamer.

Namun ia tetap membutuhkan koordinasi tim. Tanpa itu, potensi damage-nya sulit keluar maksimal.

Odette bukan hero yang sulit, tetapi membutuhkan kesabaran dan timing yang tepat. Kunci utamanya ada pada positioning dan pemilihan momen.

Dengan memahami cara masuk war yang benar, memanfaatkan vision, serta menunggu momen yang tepat, ultimate Odette bisa menjadi senjata mematikan yang sulit dihentikan.

Bagi pemain yang ingin push rank dengan gaya team fight, Odette masih menjadi pilihan yang sangat layak di meta saat ini.