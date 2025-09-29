Liverpool Krisis Bek! Inilah 4 Nama Gratisan yang Bisa Langsung Didatangkan

Liverpool sedang menghadapi krisis di lini belakang usai cedera panjang menimpa bek mudanya, Giovanni Leoni. Pemain muda yang baru saja direkrut musim ini harus menepi lama akibat cedera ACL yang cukup serius. Situasi ini bikin pelatih Arne Slot harus mencari solusi cepat untuk menjaga kokohnya pertahanan The Reds.

Nah, salah satu opsi realistis yang bisa dipertimbangkan adalah mendatangkan bek secara gratis alias free transfer. Gak perlu keluar biaya besar, tapi bisa langsung mengisi lubang di jantung pertahanan Liverpool. Berikut empat nama bek gratisan yang siap didatangkan Liverpool segera:

1. Craig Dawson

Bek berpengalaman yang saat ini berstatus bebas kontrak. Dawson punya kemampuan bertahan yang mumpuni dan pengalaman di Premier League. Sosok yang tepat untuk jadi pelapis sekaligus mentor bagi pemain muda.

2. Joel Matip

Meski sudah lama berkostum Liverpool, kontrak Joel Matip yang berakhir menjadikannya opsi bebas transfer. Jika kembali direkrut, dia bisa jadi solusi jangka pendek yang sudah paham gaya permainan klub.

3. Takehiro Tomiyasu

Bek asal Jepang ini dikabarkan akan dilepas klubnya dan bisa didapat secara gratis. Tomiyasu dikenal cepat dan tangguh di belakang, plus fleksibel bermain bek tengah maupun kanan.

4. Daniel Amartey

Bek asal Ghana yang punya pengalaman di Liga Inggris bersama Leicester City. Amartey punya fisik kuat dan bagus dalam duel udara, cocok untuk skema pertahanan Liverpool yang membutuhkan kekuatan fisik.

Dengan situasi krisis ini, mendatangkan salah satu dari keempat nama di atas bisa jadi jalan keluar instan untuk Liverpool di pertengahan musim. Selain cepat dapat pemain, Liverpool juga bisa menghemat biaya transfer dan fokus pada konsolidasi skuad.

Bola panas krisis bek tengah masih akan jadi perhatian utama Liverpool dalam beberapa pekan ke depan, terutama menjelang jadwal padat Premier League. Semoga The Reds cepat dapat solusi terbaik dan kembali kokoh di lini belakang!

