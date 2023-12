Mobile Legends Dapat Award Mobile Game of The Year 2023

Mobile Legends (ML) adalah salah satunya game di handphone yang terkenal. Game dengan jenis MOBA ini ada banyak dimainkan sampai saat ini, bahkan juga istilah hebat up ml juga banyak dikenali. Tetapi, apa sebetulnya MOBA itu?

Game tipe MOBA sekarang ini menjadi salah satunya tipe game yang banyak dimainkan pada handphone.

Bahkan juga, game MOBA seperti Mobile Legends sering ditandingkan, baik di tingkat pemula atau professional.

MOBA ialah kependekan dari Multiplayer Online Battle Tempat. Ini ialah jenis permainan yang umumnya dimainkan dengan online, di mana dua team berkompetisi untuk menaklukkan team musuh dengan merusak susunan atau bangunan musuh.

Permainan MOBA mengutamakan kolaborasi team, taktik, dan ketrampilan pribadi untuk meraih kemenangan. Jenis ini dikenali sejumlah nama alias seperti “Action Real-Time Strategy” (ARTS) atau “Hero Brawler.”

Mobile Legends: Bang Bang raih penghargaan dari ‘Mobile Game of The Year’ di The Esports Awards, yang diadakan di Las Vegas, Amerika Serikat.

Game Multiplayer Online Battle Tempat (MOBA) ini jadi finalis dalam kelompok ‘Game of The Year’ dan ‘Publisher of The Year’.

Awalnya, Mobile Legends ialah game terpopuler di penjuru dunia yang bawa komune bersama lewat kerja sama team dan taktik.

Dikutip dari situs sah Mobile Legends, Kelly Chiew sebagai Kepala Moonton Game menjelaskan, dengan perolehan ini memperlihatkan jika Mobile Legends tetap jadi Game faforit dilapisan warga.

“Kami berterima kasih ke The Esports Awards dan beberapa fans yang sudah memberikan dukungan Mobile Legends. Ini adalah perolehan hebat dari kami,” tutur Kelly dalam penjelasannya.

Menurut Kelly, tahun ini ialah tahun besar untuk Mobile Legends pada dunia game mobile dan esport. Termasuk, pada tahun ini Bang Bang mengeluarkan penyempurnaan emblem baru dan proyek next saat jaga keceriaan dan kenyamanan beberapa pencinta Mobile Legends.

“Ini benar-benar pas untuk akhiri tahun ini, bersama M5 World Championship kami yang berjalan di Manila,” paparnya.

Sebagai informasi, lebih satu miliar unduhan dan 105 juta pemakai aktif bulanan, Mobile Legends termasuk di dalam 10 game terpopuler di lebih dari 80 negara.

